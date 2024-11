Sie sind jung, ambitioniert und voller Tatendrang: In der vierten von insgesamt fünf Kategorien dreht sich alles rund um Oberkärntens und Osttirols „Junge Talente“. Im Rahmen der „Köpfe des Jahres“- Wahl der Kleinen Zeitung wollen wir sie Ihnen hier näher vorstellen.

Lilli Tagger

Seit November 2023 ist das Osttiroler Tennis-Talent an der Akademie von Ex-Weltklasse-Spielerin Francesca Schiavone („Schiavone Team Lab“). Das führte zu einer Leistungsexplosion. Im März dieses Jahres hatte sich der Ausflug zu den beiden ITF-J100-Hartplatzturnieren in Loughborough für sie bezahlt gemacht. Nach dem Sieg im Doppel beim ersten Bewerb hat die 16-Jährige den Einzelbewerb des zweiten Turniers für sich entschieden. Im Finale ließ sich die achtgesetzte Osttirolerin auch von der zweitgereihten, erst 14-jährigen Giulia Safina Popa ihren Karriereerfolg nicht nehmen. Im September war sie Österreichs einzige Starterin beim Juniorinnen-Wettbewerb bei den US Open, ist aber in der ersten Runde gescheitert. Und dann fasste die erst 16 Jahre junge Osttirolerin im vergangenen Oktober bereits auf der WTA-Tour Fuß und zog erstmals in die Top 1000 ein.

Lilli Tagger spielte bereits in den US Open © KK/Privat

David Edlinger

Dem 19-Jährigen wurde im Sommer eine große Ehre zuteil: Als Solist an der Marimba trat David Edlinger beim Eröffnungskonzert der Musikwochen Millstatt auf. Nervosität? Fehlanzeige! Schon als kleiner Bub habe er es genossen, wenn ihm jemand zuhörte. Dass in dem Radentheiner das Feuer der Leidenschaft für die Musik entfachte, ist seinem Vater zu verdanken, der seinen Sohn schon früh zu den Proben der Knappenmusik Radenthein mitgenommen hatte, die er als Kapellmeister leitete. „Ich bin gleich zum Schlagzeug gelaufen und dabei geblieben“, erzählte er in einem Interview Anfang Juli. Mit drei Jahren habe er seinen ersten Auftritt gehabt. Der junge Oberkärntner, der den Militärdienst bei der Militärmusik absolvierte, studiert seit 2022 Schlagwerk. Den Bachelor wird er in zwei Jahren abschließen und dann ins Masterstudium gehen.

David Edlinger trat als Solist bei den Musikwochen Millstatt auf © Pleschberger

Thomas Hohenwarter

Der 20-Jährige hat bei der Rolling Pin Convention „Die jungen Wilden“ im Frühling Geschichte geschrieben. Als jüngster Teilnehmer erkochte sich Thomas Hohenwarter aus Reisach im Gailtal den ersten Platz. Vier Stunden hatte er Zeit, eine hochkarätige Jury von sich zu überzeugen. Die Aufgabe: Es mussten drei Gerichte kreiert werden, Produkte aus einem „Warenkorb“ sollten dabei möglichst präsent sein. Bewertet wurde die Optik, der Geschmack und die kreative und handwerkliche Umsetzung der Endergebnisse. Aktuell arbeitet Hohenwarter, der schon in jungen Jahren den Kochlöffel schwang, als Gardemanger bei Haubenkoch Stefan Glantschnig im Neusacherhof am Weißensee. Sein Ziel ist es, Küchenchef zu werden, Erfahrungen zu sammeln und die Küchen anderer Länder kennenzulernen. „Ich will mich weiterentwickeln und meine Leidenschaft auf die Teller bringen“, sagt er.

Thomas Hohenwarter ist der jüngste „Wilde“ aller Zeiten © KK/Martin Hofmann

Luis Lanzinger

Großes musikalisches Talent beweist Luis Lanzinger, 13 Jahre, aus Thurn bei Lienz. Schon seit sechs Jahren lernt er Steirische Ziehharmonika bei seinem Lehrer Fabian Wilhelmer. Im Jahr 2021 holte er bei Prima la musica den ersten Preis und untermauerte sein Können ein Jahr später mit einem ausgezeichneten Erfolg beim Alpenländischen Harmonikawettbewerb. 2023 erster Preis mit Auszeichnung bei Prima la musica. Teilnehmer des Talentförderungsprogrammes der Tiroler Musikschulen. Im Mai 2024 Silbernes Leistungsabzeichen mit ausgezeichnetem Erfolg, Vizestaatsmeister bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften. Als zweites Instrument spielt Luis das Wienerhorn. Ebenfalls erster Preis mit Auszeichnung bei Prima la musica im Jahr 2021. Erster Preis und darüber hinaus unter anderem Sonderpreisträger beim Landeswettbewerb, Goldauszeichnung auch beim Bundeswettbewerb 2023. Bronzenes und silbernes Leistungsabzeichen jeweils mit ausgezeichnetem Erfolg.

Luis Lanzinger ist Vizestaatsmeister auf der Steirischen Harmonika © KK/Privat

Laurin Walder

Der junge Lienzer ist ein herausragender junger All-Style-Tänzer und hat es in kürzester Zeit in die Top 4 des österreichischen Breaking Nationalkader geschafft. Laurin ist österreichischer Meister und bildet das Herzstück der HipHop-, Housedance- und Breaking-Szene des Landes. Sein Talent und seine Leidenschaft hat er bereits im Alter von sechs Jahren entdeckt. Laurin Walders beeindruckende Reise begann mit dem Ballett, Jazz und Contemporary, bevor er schließlich den Weg zu den Urban Dance Styles fand. Aktuell ist der Breaker Crewmitglied der Urban Dance Crew „Fusion Squad“ sowie bei „Funky Monkez Next Generation“. Startlizenz des Urban Dance Verband Österreich UDVÖ. Seit Oktober 2023 im Jugend-Kader des österreichischen Breaking Nationalteams. Im März 2024 schaffte Laurin den Sprung in den Top-Kader und führt derzeit die österreichische Rangliste der Youth bboys an. Seine außergewöhnliche Körperbeherrschung, seine fließenden Bewegungen und sein Talent, Emotionen durch den Tanz auszudrücken, machen ihn zu einem wahren Künstler auf der Bühne.