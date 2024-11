Der Sport ist ihre große Leidenschaft: Die Rede ist von den fünf Profi-Sportlern, die in der Kategorie „Sport“ um den Sieg rittern. Im Rahmen der „Köpfe des Jahres“- Wahl der Kleinen Zeitung wollen wir sie Ihnen hier näher vorstellen.

Michael Morgenstern

Für den erst 18-jährigen Michael Morgenstern ging zu Jahresbeginn ein ganz großer Traum in Erfüllung, als er den Sprung von der Kärntner Liga in den Profi-Fußball schaffte. Damals stand er noch für den FC Lendorf auf dem Rasen, als der RZ Pellets WAC auf das Talent des Oberkärntners aufmerksam wurde. Anfang dieses Jahres schlugen die Lavanttaler schließlich zu und sicherten sich seine Dienste. Morgenstern erhielt einen Vertrag für zweieinhalb Jahre mit der Option auf ein weiteres. Er soll von Coach Manfred Schmid nun langsam an den Profibetrieb herangeführt werden und durfte auch gleich ins Trainingslager nach Alicante in Spanien mitfliegen. „Ich werde alles geben, um mich Schritt für Schritt ans Profiteam heranzuarbeiten“, sagte er kürzlich in einem Interview. Übrigens: Auch der SK Rapid hatte in der Vergangenheit bereits ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen, wo er sogar bei einem Probetraining zu Gast war.

Michael Morgenstern (18) steht seit Jahresbeginn beim WAC unter Vertrag © Meyer

Josef Pacher

Als Josef Pacher aus Lavant bei einem Arbeitsunfall fast seinen rechten Arm verlor, schien alles verloren. Sein rechter Arm ist bis heute taub und nahezu ohne Funktion. Doch der Osttiroler gab nicht auf und fand im Schießsport eine neue Leidenschaft, die ihn zu den Paralympics brachte. „Es war ein harter Brocken, den ich verdauen musste. Doch nichts ist unmöglich – das sage ich mir jeden Tag aufs Neue“, meint Pacher. Seit drei Jahren ist der Sportschütze bei den Tiroler Landesmeisterschaften unschlagbar. Heuer wurde er Staatsmeister und qualifizierte sich für die Paralympischen Spiele in Paris. Im 50-Meter-Bewerb mit dem Kleinkalibergewehr erreichte er den 20. Platz und im Luftgewehr-Wettbewerb über zehn Meter belegte er den 23. Platz. „Für diesen Traum habe ich gekämpft und mich in den letzten Jahren aufgeopfert. Dass dieser Traum in Erfüllung ging, war jede Mühe wert“, sagt er voller Freude.

Josef Pacher nahm an den Paralympics in Paris teil © KK/Privat

Kilian Pramstaller

Slalom-Spezialist Kilian Pramstaller machte in der vergangenen Saison mit mehreren soliden Leistungen im Europacup auf sich aufmerksam. So erreichte er bei den Slalomrennen in Berchtesgaden und Oberjoch jeweils Platzierungen unter den besten 15, was ihm wichtige Punkte im Europacup-Gesamtklassement und Start-Tickets bei den Weltcup-Klassikern Nightrace in Schladming und am Ganslernhang in Kitzbühel sicherte. Für die kommende Saison hat er sich zum Ziel gesetzt, sich weiter im Weltcup zu etablieren und bei nationalen und internationalen Bewerben konstant gute Leistungen zu zeigen. Pramstaller stammt aus Lienz in Osttirol und startet für den dortigen Skiclub. Sein internationales Renndebüt gab er am 19. November 2018 bei einem Juniorenrennen in Sulden am Ortler. Seine ersten Weltcuppunkte gewann Pramstaller am 3. März dieses Jahres beim Slalom von Aspen.

Kilian Pramstaller holte beim Slalom im Aspen seine ersten Weltcuppunkte © KK/Privat

Theresa Moser

„Meine Reise begann mit sechs Jahren, als ich mit dem Laufen angefangen habe“, sagt Triathletin Theresa Moser aus Abfaltersbach. Als Kind nahm sie an Laufbewerben teil und begann bald darauf, das Schwimmen zu lernen. „In meiner Schulzeit trainierte ich täglich im Wasser und ergänzte dies mit Lauftraining“, erinnert sich die 31-Jährige. Als Theresa mit 15 Jahren von ihrem Vater ein gebrauchtes Rennrad geschenkt bekam und ihren ersten Triathlon absolvierte, sprang sie etwas unprofessionell ohne Neoprenanzug in die kühle Donau. Die ersten Wettkämpfe waren der Beginn einer langen Reise, die sie von 2011 bis 2015 zu nationalen und internationalen Veranstaltungen führte. 2015 wurde sie österreichische Staatsmeisterin über die olympische Distanz. Im selben Jahr erreichte sie sehr gute Ergebnisse bei der U23-EM in Banyoles und der U23-WM in Chicago. Außerdem erzielte sie mehrere Top-25-Resultate im Weltcup. „Meine Trainingseinheiten umfassen bis zu 22 Stunden, wobei Schwimmen, Radfahren und Laufen in verschiedenen Intensitäten trainiert werden“, sagt Moser.

Triathletin Theresa Moser erzielte Top-25-Resultate im Weltcup © KK/Privat

Heiko Gigler

Ein kleiner Tritt in den Hintern seiner Eltern war letztlich der Anstoß für den Start von Heiko Giglers Schwimmkarriere, die steil nach oben geht: Im Wasser ist der 28-Jährige, der in Spittal trainiert, voll in seinem Element und gilt als amtierender Europameister aus Malta als Oberkärntens Aushängeschild für den Schwimmsport. Die diesjährigen Olympischen Spiele in Paris waren ein sportlicher Höhepunkt für den Athleten. Mit Österreichs Männer-Schwimm-Staffel über viermal 100 Meter Lagen konnte er den 12. Platz erreichen. Bei den nächsten Olympischen Spielen in Los Angeles möchte er wieder an den Start gehen.