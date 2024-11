Der Nationalpark Hohe Tauern vergibt auch in diesem Jahr wieder zwei Forschungsstipendien an junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von Universitäten und Fachhochschulen, die ihre Abschlussarbeit in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalpark umsetzen möchten. Zugelassen sind Diplom-, Master- und PhD-Arbeiten. Bewerbungen können ab heute, Freitag bis einschließlich 31. Jänner 2025 eingereicht werden. Bei den Projekten soll es sich nicht um fertige Arbeiten handeln, sondern vielmehr um interessante Forschungskonzepte und innovative Ideen, die einen thematischen Bezug zum Nationalpark Hohe Tauern herstellen. Die Höhe der Stipendien beträgt jeweils bis zu 1500 Euro.

Ziel des Stipendiums ist es, junge Menschen zu naturkundlicher Forschung zu motivieren und sie dabei zu unterstützen, ihre Forschungsvorhaben gemeinsam mit dem Schutzgebiet umzusetzen. Die Jungakademiker können Hilfe bei der Datenbereitstellung, der Auswahl potenzieller Untersuchungsflächen, bei organisatorischen Belangen und bei Fragen rund um den Nationalpark erwarten. Interessierte können sich unter www.hohetauern.at näher informieren.