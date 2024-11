Bezirksleiter beim Hilfswerk Spittal, ehemaliger Bürgermeister von Millstatt, Obmann der Musikwochen und der Agrargemeinschaft Millstatt und Oberleutnant der örtlichen Bürgergarde – und seit Kurzem auch neuer Präsident des Kärntner Behindertensportverbandes (KBSV). Nach einer einstimmigen Wahl, im Rahmen einer Generalversammlung, trat Josef Pleikner in die Fußstapfen von Franz Weingartner, der den Verband über zwei Jahrzehnte hinweg prägte.

Seit der Amtsübergabe blickt der 62-Jährige mit großen Visionen und Tatendrang in die Zukunft. Sein Ziel: Inklusiven Sport zu einem aktiv gelebten Thema zu machen und neue Impulse im Behindertensport zu setzen. Wie wichtig es ist, Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen den Zugang zu Sportvereinen zu ermöglichen, weiß er aus persönlicher Erfahrung.

Vom Schwimmverein auf die Skipiste

„Meine Tochter konnte sich seit Beginn ihrer Sportkarriere auf die Unterstützung des Behindertensportverbandes, der Vereine, der verantwortlichen Funktionsträger und der Trainer verlassen. Sie hat mit dem Schwimmen und Leichtathletik begonnen und vor drei Jahren bei einem Familienausflug das Skifahren für sich entdeckt“, erinnert sich der neue Präsident. Inzwischen hat Julia Pleikner österreich- und europaweit an zahlreichen Ski-Wettbewerben teilgenommen und diverse Titel gewonnen. Eine Entwicklung, die ihr Vater stolz mitverfolgt: „Ihr wurde in Sportvereinen die Möglichkeit geboten, in das Geschehen mit eingebunden zu werden und das Gefühl von Gemeinschaft zu erleben. Das ist für jeden Sportler wichtig. Ihre Erfolge motivieren auch mich und machen mich sehr stolz.“

Aufgrund dieser Erfahrungen ist es Pleikner auch ein persönliches Anliegen, dass jeder einen Beitrag leistet, um den Behindertensport vorurteilsfreier zu machen und Inklusion aktiv zu leben. „Auch ich und meine Familie wollen uns noch viel mehr einbringen. Wir haben so viel Positives erlebt und genau deshalb freue ich mich auf meine neue Aufgabe. Ich habe nun die Möglichkeit, anderen Sportlern etwas zurückzugeben“, schildert Pleikner. Als neuer Präsident des KBSV plant er, den Verband gezielt weiterzuentwickeln und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vereinen zu fördern.