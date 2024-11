Der erste Arbeitstag war für Inge Gasper gleichzeitig ihr Eintritt ins Gewerkschaftsleben. Mehr als 50 Jahre ist es nun her, dass die Klein St. Paulerin sich als Betriebsrätin bei Philips in Althofen (heute Flex) für die Interessen der Belegschaft eingesetzt hat. „Gleich als ich dort hingekommen bin, hat man mich gefragt, ob ich mich engagieren will“, erzählt Gasper. In der Vorwoche wurde die 76-Jährige einstimmig zur Landesvorsitzenden der Pensionistinnen und Pensionisten im Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) gewählt und ist damit Nachfolgerin von Johann Loritsch und oberste Ansprechperson für 15.000 Menschen in Kärnten.