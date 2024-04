Schon im zarten Alter von 13 Jahren hat Roland Töfferl seine ersten Filme mit einer Videokamera gedreht. Nach der Matura am Gymnasium in Wolfsberg, wollte er es dann aber richtig wissen und hat mit Freunden und Laiendarstellern seinen ersten Spielfilm „Emely“ verwirklicht. Ein 60-minütiges Melodram, „in dem ich einfach alles ausprobieren wollte“, erinnert sich Töfferl. „Der wurde sogar ein paar Mal im damaligen Kino Schüssler in Wolfsberg gezeigt.“ Für Töfferl war es eine Erfahrung, die sein zukünftiges Leben entscheidend prägen sollte. „Der Filmdreh hat mir so gut gefallen, dass ich auf die Filmakademie nach Wien gegangen bin“, erzählt er.