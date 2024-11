Im Sommer wurde im Gailtal-Museum Schloss Möderndorf das Theaterstück „Paolo Santonino“ von der Santonino Theatergruppe rund um Autor Engelbert Obernosterer und Regisseur Werner Wölbitsch aufgeführt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler aus verschiedenen Amateur-Theater- und Kulturgruppen begeisterten bei fünf ausverkauften Vorstellungen.

Das Stück thematisiert die mittelalterliche Reise von Paolo Santonino, dem Begleiter des Bischofs von Caorle, durch das Gail- und Drautal. Sein Reisetagebuch gibt Einblick in die damaligen Sitten und Kulturen. Ein zentrales Thema der Inszenierung war Gewalt, insbesondere gegen Frauen.

Spenden für Gewaltprävention

Den Reinerlös von 6000 Euro spendete die Theatergruppe an den Soroptimistclub Hermagor, der damit Gewaltpräventionsprojekte unterstützt. Monika Fitzek-Bertoldi und Susanne Kühne nahmen die Spende entgegen und erklärten, dass das Geld in Workshops für Schülerinnen und Schüler mit dem Titel „Gemeinsam stark“ fließt. Die Workshops helfen Jugendlichen, Grenzen zu erkennen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und respektvolle, gewaltfreie Beziehungen zu gestalten.

Die Santonino Theatergruppe bei der Spendenübergabe an den Soroptimistclub © Hans Jost

Ein erster Workshop fand bereits Anfang November am Schulcluster Hermagor statt. „Wir bedanken uns von Herzen für die großzügige Spende“, so Soroptimist-Präsidentin Irmgard Müller-Pirker. „So können wir das Bewusstsein für das Thema Gewalt weiter schärfen. Im konkreten Fall wird das Geld vor allem in die Jugendarbeit fließen, da wir der Überzeugung sind, dass erste Maßnahmen zur Prävention nicht früh genug in den Fokus rücken können.“