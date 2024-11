Im Oktober fand in Millstatt am See ein viertägiges Treffen des über die EU finanzierten Projekts „RUSTIK“ mit 57 Vertretern aus zehn europäischen Ländern statt. Es hat sich zum Ziel gesetzt, ländliche Regionen in Europa zu stärken und nachhaltiger zu gestalten. Organisator war der Regionalverband Nockregion, der als Projektpartner Teil eines der 14 sogenannten „Living Labs“ im Projekt ist.

Diese Living Labs sind, einfach ausgedrückt, Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis. „Österreichischer Praxispartner ist die Nockregion, die damit die Möglichkeit hat, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen“, erklärt Christine Sitter, Regionalmanagerin der Nockregion. „Das wissenschaftliche Institut, die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen, kann hingegen diese Innovationen in der Praxis, das heißt in der Region, testen.“

Nockregion startet Umfrage bei Kleinunternehmen

Die Nockregion fokussiert sich dabei auf die Bedeutung von kleinen ländlichen Unternehmen auf lokaler Ebene. Immerhin sind 99 Prozent der Unternehmen in der Region Kleinunternehmen, die 46 Prozent aller Erwerbspersonen beschäftigen. Sie sollten daher einen höheren Stellenwert haben, sind aber unterrepräsentiert. Wie können Kleinunternehmen sichtbarer werden? Welche Bedürfnisse haben sie, die eventuell gemeinsam gedeckt werden können? Wie können sie besser in Entwicklungen und Entscheidungen eingebunden werden? Dafür wird derzeit auch eine Umfrage durchgeführt, die die Unternehmerinnen und Unternehmer auf Facebook und auf der Website der Nockregion finden.

In guter Erinnerung behalten werden die Teilnehmer eine halbtägige Exkursion entlang der Nockalmstraße und nach Gmünd, von der die Gäste wunderschöne herbstliche Eindrücke mit nach Hause nehmen konnten.