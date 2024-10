„Willkommen zur Hofwoche der anderen Art, willkommen im Gailtal, wo Landwirt Seppi die höfische Bühne aus unerfindlichen Gründen und mit einem großen Knall verlassen hat. Sein Verbleib: unbekannt“, fasst Moderatorin Arabella Kiesbauer die aktuelle Lage am Hof des „sehnsüchtigen Gailtalers“ Seppi zusammen. Es sei eine Premiere bei „Bauer sucht Frau“. In der vergangenen Folge verließ Seppi emotional aufgewühlt seinen Hof in Hermagor und ließ seine beiden verbleibenden Hofdamen – Marina (30) und Jaqueline (24) – irritiert zurück. Die Nacht über habe er bei einem guten Freund und Nachbarn verbracht.