Nachdem die Suche nach einem Pächter im heurigen Jahr kein glückliches Ende fand, unternimmt die Stadtgemeinde Spittal nun einen neuen Anlauf: Per Ausschreibung macht man sich auf die Suche nach einem geeigneten Pächter für das Restaurant am Millstätter See und das dazugehörige Strandbad. Man wolle den Gästen und Einheimischen einen familienfreundlichen Badebetrieb und vor allem eine qualitativ und preislich attraktive Restauration bieten. Mit Angeboten außerhalb der Strandbadöffnungszeiten sollen zusätzliche Gelegenheiten geschaffen werden, das Ambiente des Südufers zu nutzen. Auch für Feiern und Seminare würde sich die Location bis in den Spätherbst anbieten, steht in der Ausschreibung.

Was sich die Stadtgemeinde erwartet, ist ein Betrieb von Juni bis September. Außerdem soll dieser bei guten Witterungsbedingungen auch außerhalb der Strandbadzeiten offen gehalten werden. Verpachtet wird für ein Jahr mit der Option auf Verlängerung.

Die Terrasse wurde überdacht © KK/Stadtgemeinde Spittal

Modern eingerichtete Anlage

Dem Pächter wird eine modern eingerichtete Anlage geboten. Das Restaurant und der Küchenbereich wurden vor 14 Jahren als Neubau erstmals in Betrieb genommen. Die Gebäudehülle wurde heuer komplett saniert, im selben Jahr erhielt die Terrasse eine Überdachung. Hinter der Theke befindet sich der halboffene Küchenbereich, der mit Kochfeldern, Fritteuse, Dampfgarer, Geschirrspüler und vielem mehr ausgestattet ist. Es stehen außerdem Kühlgeräte sowie Lagerräume im Gebäudebereich zur Verfügung. Der Gastraum umfasst circa 40 Sitzplätze, auf der Terrasse mit Beschattung und Überdachung finden etwa weitere 70 Gäste Platz. Die WC-Anlagen sind im Erdgeschoss des Restaurants und werden vom Badebetrieb mitgenutzt.

Schriftliche Bewerbungen samt Konzessions-Nachweis, einem Konzept und Business-Plan sowie Spezialangebote und Anlässe außerhalb der Öffnungszeiten inklusive Zielgruppe können per E-Mail an Gerald Gadnik von der Abteilung Immobilien unter gerald.gadnik@spittal-drau.at gerichtet werden.