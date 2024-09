Ein internationales Team von Säugetierkundlern hat im Auftrag des Naturwissenschaftlichen Vereins Kärnten die Kleinsäugerfauna im Biosphärenpark Nockberge – entlang der Nockalmstraße – unter die Lupe genommen und kam zu einem erfreulichen Ergebnis: Es gibt eine besondere Vielfalt an Kleinsäugern. Hauptziel der Aktion war der Nachweis der streng geschützten Birkenmaus, die unter anderem auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere Österreichs zu finden ist.

Das Tier ist dank der schwarzen Rückenstreifen leicht zu erkennen. Zudem ist es sehr zutraulich. Funde basieren vorwiegend auf Zufallsbeobachtungen von Spaziergängern. Jahrzehntelang gab es für einen effizienten Nachweis keine gute Methode, bis ein skandinavisches Team ihnen mittels speziell konstruierter Wildtierkameras erfolgreich auf die Spur kam.

Bilder konnten Beweise liefern

Auch das Fangen mit eingegrabenen Kübeln erwies sich als erfolgreich. Innerhalb von zwei Wochen kamen 35 Kübel, 25 Dosenfallen und 20 Wildtierkameras an insgesamt 45 Standorten, in einer Höhenlage von 1100 bis 2100 Metern zum Einsatz. Die Kamerafallen lieferten Bilder der Birkenmaus nördlich der Mautstation am Winkelbach und nördlich der Schiestelscharte.

Die Funde belegen, dass die Birkenmaus noch immer im Biosphärenpark vorkommt. Weitere Beobachtungen der Bevölkerung können dem Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten weiterhin per E-Mail an erlenburg@aon.at übermittelt werden.