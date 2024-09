Auf etwa 1696 Metern im Gößnitztal in der Gemeinde Heiligenblut liegt die Almhütte „Bäuerle Kasa“. Lange Zeit wurde sie von ihren Besitzern Hansi und Barabara Bäuerle von der Pension Bäuerle nur privat genutzt. Der Wunsch, aus der Hütte eine Almhütte für Gäste zu machen, war zwar da, was fehlte, war jedoch ein geeigneter Pächter – bis Bäuerle dem 43-jährigen Heiligenbluter Roland Pichler zufällig über den Weg lief. „Wir kannten uns zuvor schon, Hansi wusste, dass ich Erfahrung in der Gastronomie hatte. Er hat mir von seiner Idee erzählt und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Hüttenwirt seine ‚Bäuerle Kasa‘ zu übernehmen“, erinnert sich Pichler, der zu diesem Zeitpunkt auf der Suche nach einer Herausforderung war: „Außerdem wäre eine Almhütte für Wanderer auch für die Region gut. Also habe ich ‚Ja‘ gesagt.“