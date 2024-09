Im Rathaus der Stadtgemeinde Spittal an der Drau wird intensiv an einem neuen Skisport-Leistungszentrum gearbeitet. Nach Schladming und Stams wäre die Lieserstadt der dritte Standort dieser Art in Österreich. „Das wäre ein Meilenstein für die Stadt Spittal mit immenser Bedeutung für die gesamte Region“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer über die Pläne. Das Skisport-Leistungszentrum soll in der Mittelschule angesiedelt werden. Derzeit wird das Projekt aufbereitet. Es sind Gespräche mit dem Land, dem Bund und dem Österreichischen Ski Verband geplant.

Mit der Realisierung des Leistungszentrums könnte Spittal jungen Talenten eine erstklassige Ausbildung und diverse Trainingsmöglichkeiten bieten. „Dies würde nicht nur die Attraktivität der Stadt als Sportstandort erhöhen, sondern auch langfristig positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und den Tourismus in Spittal sowie für den Sportberg Goldeck haben“, sagt Köfer.