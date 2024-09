Das „Jederfrau-/mann“ Rad-, Lauf- und Wanderevent feierte sein zehnjähriges Jubiläum unter dem Motto „Bewegung für den guten Zweck“. Wolfgang Dabernig verunglückte vor über 30 Jahren und gewann zehn Jahre später eine Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen. Michael Kurz erlitt seine Verletzung bei einem Schitouren-Wettbewerb vor 25 Jahren und ist heute ebenfalls erfolgreicher Sommer- und Winter-Paralympionike. Ihr Ziel ist es, ihre Erfahrungen nach der Erstdiagnose Querschnittslähmung weiterzugeben und anderen Menschen mit ihren Erfolgsgeschichten Mut zu machen.

Rekordspenden bei „10. Bewegung für den guten Zweck“

Am 1. September fand das „10. Bewegung für den guten Zweck“-Veranstaltung in Kötschach statt. Mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – ein neuer Rekord – gingen in den Disziplinen Radfahren, Wandern und Laufen vom Gailtaler Hof bis zur Unteren Valentinalm an den Start. Kurz war vor Ort, sein Kollege Dabernig konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

Gemeinsam erreichten die Starterinnen und Starter eine Spendensumme von 10.745 Euro, die an bedürftige Menschen aus Oberkärnten und Osttirol gespendet wird. Bereits im Vorfeld sowie nach der Veranstaltung gingen zahlreiche Spenden ein. Unter den Sportlern befanden sich auch einige prominente Gesichter: Schisprunglegende Hans Millonig aus Achomitz und Olympiamedaillengewinner der Special Olympics Alexander Radin aus Kolbnitz waren ebenso dabei wie Vizebürgermeister Georg Zankl aus Kötschach und Bürgermeister Markus Salcher aus Kirchbach mit seiner Familie.

Die stärksten Gruppen stellte Gerald Ebner mit der Österreichischer Alpenverein (ÖAV) Jugendgruppe und Familie Einetter mit „Die netten Tischler“ aus Kötschach. Wolfgang Steiner vom Radclub Sportclub Osttirol (SKO) aus Debant reiste bereits zum neunten Mal zu der Veranstaltung an. Auch Rollstuhlfahrer Seppl Stabentheiner aus Klebas und Raymond Hueber aus Weißbriach beeindruckten, indem sie die Strecke von Kötschach über den Plöckenpass zur Valentinalm mit ihren Handbikes meisterten. Die schnellsten Zeiten ohne elektrische Unterstützung lagen zwischen 30 und 35 Minuten. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Partyband „Feuer und Eis“ aus Millstatt.

Spenden weiterhin möglich

Die Spendenkassa bleibt weiterhin offen. Wer noch einen Beitrag leisten möchte, kann dies über die Kontonummer „Bewegung für den guten Zweck“ tun (IBAN: AT38 2070 6045 0407 8694, BIC: KSPKAT2KXXX). Das gesamte Organisationsteam freut sich schon jetzt auf die elfte Auflage der Veranstaltung, die am 7. September 2025 in Kötschach stattfinden wird.