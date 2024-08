Das „Jederfrau-/mann“ Rad- Lauf und Wanderevent mit den beiden Paraolympioniken Michael Kurz und „Radlwolf“ Wolfgang Dabernig feiert unter dem Motto „Bewegung für den guten Zweck“ zehnjähriges Jubiläum.

Vor über 30 Jahren verunglückte Dabernig mit seinem Mountainbike. Zehn Jahre später gewann er bei den Paralympischen Spielen in Athen eine Silbermedaille. Kurz verunglückte bei einem Schitouren-Wettbewerb vor 25 Jahren. Inzwischen ist er erfolgreicher Sommer- und Winter-Paralympionike. Ihr Ziel ist es, ihre Erfahrungen nach der Erstdiagnose Querschnittslähmung weiterzugeben und anderen Menschen mit ihren Erfolgsgeschichten Mut zu machen.

Rahmenprogramm und Fahrrad-Check

Für die Sportler geht es am Sonntag, dem 1. September mit dem Mountain- oder E-Bike, oder Lauf- und Wanderschuhen von Kötschach zur Unteren Valentinalm. Nach Anmeldung beim Gailtaler Hof starten die Teilnehmer um 9 Uhr, um eine Streckenlänge von 10,7 Kilometern und 530 Höhenmeter zurückzulegen.

Um sich optimal auf das Event vorbereiten zu können, bietet Fahrrad-Spezialist Sandrio Hochenwarter am 31. August von 14 bis 18 Uhr einen Fahrrad-Check beim Gailtaler Hof in Kötschach an. Nach dem Lauf erwartet die Teilnehmer eine Preisverlosung, regionale Kulinarik und musikalische Unterhaltung. Es wird um freiwillige Spenden gebeten. Diese kommen bedürftigen Menschen in Oberkärnten und Osttirol zugute.