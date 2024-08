Gold für die Feuerwehr Flattach-Fragant (Kategorie Silber A), Gold für die Feuerwehr Untertweng (Kategorie Bronze B), Silber für die Feuerwehr Olsach-Molzbichl (Kategorie Bronze A), Silber für die Feuerwehr Draßnitzdorf (Kategorie Bronze B), Bronze für die Feuerwehr Kaning (Kategorie Bronze A) sowie Bronze für die Feuerwehr Baldramsdorf (Kategorie Cupsieger-Bewerb). Die Landesmeisterschaft war für die Wettkampfgruppen der Feuerwehren aus dem Bezirk Spittal erfolgreich. Darauf folgten die Abschnittsleistungsbewerbe in Draßnitzdorf, Tresdorf, Irschen und Flattach. Die Baldramsdorfer holten sich den Gesamtsieg und sind als Cup-Sieger bereits jetzt fix qualifiziert für die Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren 2025 in Treffen am Ossiacher See.

Cup-Bewerbe mit Top-Zeiten

Der erste Bewerb fand am Gelände des Waldbadstadions in Draßnitzdorf statt. Insgesamt 47 Gruppen, darunter zwei Gästegruppen aus Nikolsdorf, kämpften um den Sieg. Mit einer Treffzeit von 46,04 Sekunden fehlerfrei belegte die 13. Gruppe der Feuerwehr Baldramsdorf den ersten Platz, gefolgt von der zehnten Gruppe der Feuerwehr Tresdorf und der neunten Gruppe der Feuerwehr Zwickenberg. Der zweite Bewerb wurde am Breiterplatz beim Sägewerk Hahn in Tresdorf ausgetragen. Hier zeigten 41 Gruppen ihr Können. Auch in Tresdorf konnten die Kameraden aus Baldramsdorf mit einer Treffzeit von 46,75 Sekunden ihre Stärke unter Beweis stellen und erneut den ersten Platz erobern. Die achte Gruppe der Feuerwehr Olsach-Molzbichl sicherte sich den zweiten Platz und das Heimteam Tresdorf den dritten.

Im August kehrte das Bewerbsgeschehen wieder ins Drautal nach Irschen zurück, wo 47 Gruppen antraten. Die zweite Gruppe der Feuerwehr Flattach-Fragant setzte sich mit einer Treffzeit von 46,02 Sekunden an die Spitze, gefolgt von Baldramsdorf und der dritten Gruppe der Feuerwehr Flattach-Fragant. Den krönenden Abschluss bildete der Abschnittsleistungsbewerb in Flattach, bei dem 46 Gruppen, darunter drei außer Konkurrenz (Kötzing, Bezirkseinsatzstab und St. Peter/Oberdorf) sowie eine Gästegruppe aus Pöllan, um den letzten Sieg der Saison kämpften. Die Heim-Feuerwehr Flattach-Fragant belegte gleich einen Doppelsieg: Flattach-Fragant 2 holte mit einer Treffzeit von 46,26 Sekunden Gold und Flattach-Fragant 3 Silber. Die Gruppe aus Kaning sicherte sich Bronze.

Baldramsdorf als Cup-Sieger

Für die Cup-Wertung zählen drei Ergebnisse. Bei einer Teilnahme an allen vier Abschnittsleistungsbewerben wird das schlechteste Ergebnis gestrichen, aus den drei weiteren ergibt sich dann die Gesamtwertung. Somit setzte sich Baldramsdorf 13 durch und wurde Cup-Sieger, gefolgt von Flattach-Fragant 3 und Flattach-Fragant 2.