„Hallo liebe Abenteurer. Ich bin Flitzi, der fröhliche Geist von Spittal. Nach langer Zeit, in der ich in versteckten Gemäuern gelebt habe, möchte ich nun neue Dinge erfahren und habe dafür etwas ganz Besonderes vorbereitet“ – mit dieser Ankündigung wird bereits seit Wochen in den sozialen Medien der Stadtgemeinde Spittal auf ein neues Projekt aufmerksam gemacht. Per Countdown wurde dem Tag der offiziellen Ankündigung entgegengefiebert, nun wurde das „Geheimnis um den FamilienFlitzer“ gelüftet.