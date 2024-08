Es hat schon eine Weile gedauert, bis Kristina Hebenstreit und Peter Unterkofler durchschaut haben, dass ihr Stammgast Daniel Wisser den Krimi „Das Paradies war früher schöner“ geschrieben und dafür ihre Villa Parkschlössl in Millstatt als Hauptschauplatz ausgewählt hatte. Der 53-jährige Schriftsteller, der in Klagenfurt geboren wurde, im Burgenland aufgewachsen ist und in Wien lebt, verfasste den Kriminalroman nämlich unter dem Pseudonym Simon Ammer. Bereits zum siebten Mal in Folge stieg Wisser heuer in der historischen Villa Parkschlössl, 1898 von Baron Adolf Schwarz als private Residenz errichtet, ab. Die beiden Gastgeber freut es, dass ihr Haus und der Millstätter See zur Inspirationsquelle für ihn wurden.