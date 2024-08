Regionale Schmankerln von heimischen Produzenten und eine große Auswahl an Weinen, Edelbränden und italienischen Spezialitäten – die 2016 eröffnete Greißlerei in der ehemaligen Römerklause in Lendorf galt jahrelang als verlässlicher Nahversorger und entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt in der Gemeinde. In den 140 Quadratmeter großen Räumlichkeiten samt Café, Tabaktrafik und Bäckerei traf sich die treue Kundschaft zum gemütlichen Plausch und Kaffeeklatsch.

Zudem schätzten die Kunden die große Auswahl an regionalen Produkten wie knusprigem Bauernbrot, Fruchtsäften, hausgemachte Kärntnernudeln, Speck, Eiern und Honig. Acht Jahre lang wurde gemeinsam geschlemmt. Nun verkündete Betreiber Robert Ebner das endgültige Aus für den Nahversorger.

Robert Ebner wird seine Greißlerei schließen © KK/Nockregion

Mietvertrag, Investitionen und Personalsituation

„Der Mietvertrag läuft aus. Zudem wären in nächster Zeit sehr viele Investitionen notwendig gewesen, die sich in diesem Ausmaß nicht mehr rentieren würden. Was auch noch auf uns zugekommen wäre, ist der Flaschen- und Dosenpfand, der ab nächstem Jahr eine zusätzliche Hürde darstellt. Auch die Personalsituation spielt eine Rolle“, begründet der Kaufmann die Entscheidung. Bis Ende September läuft der Betrieb noch wie gewohnt, um „alle Angelegenheiten abzuwickeln und alles sauber über die Bühne zu bringen“.

Ebners Automaten-Shop auf dem Hauptplatz in Spittal ist nicht von der Schließung betroffen. Dort kann nach wie vor, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, eingekauft werden.