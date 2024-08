Am Montag gegen 14.15 Uhr lenkte eine 56-jährige Frau aus Wien ihren Pkw von Treffling kommend in Richtung Seeboden, als plötzlich von rechts ein Reh über die Straße lief. Die Frau bremste und hielt an. Ein hinter ihr fahrender 17-jähriger Motorradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Fahrzeug der Frau. Er kam zu Sturz und wurde vom Rettungshubschrauber RK1 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Die Lenkerin sowie ihr Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein durchgeführter Alkovortest mit beiden Beteiligten verlief negativ.