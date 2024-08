Am Sonntag gegen 17:30 Uhr wollte ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal, in Eisentratten, Gemeinde Krems mit dem Mähtrac Mäharbeiten durchführen. Bei der Zufahrt bemerkte er aus dem Motorraum plötzlich eine starke Rauchentwicklung. Der 23-Jährige stellte den Mähtrac in weiterer Folge auf der Wiese ab und versuchte den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, was ihm jedoch nicht mehr gelang.