Andere Skigebieten plagen Existenzängste, am Nassfeld hingegen wird eine neue hochmoderne 6er-Sesselbahn errichtet. Auch sonst hat man viel vor. 26 Millionen Euro nehmen aktuell allein die Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG in die Hand. Die neue Tröglbahn soll beim Ski Opening schon fahren. Imposant sind die Zahlen ihrer Vorgängerin: Seit 1985 hat sie 55.000 Betriebsstunden abgespult und in dieser Zeit 34 Millionen Personen befördert. Die „Neue“ bietet mit breiteren Sitzplätzen weitaus mehr Komfort und insgesamt mehr Sicherheit.