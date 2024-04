Die Bauwirtschaft schwächelt insgesamt, auch im Bezirk Hermagor wird die Liste der Aufträge kürzer. In solch schwierigen Phasen kann sich die regionale Wirtschaft auf den heimischen Tourismus verlassen, er sorgt für wichtige Impulse. Allein die Bergbahnen Nassfeld-Pramollo AG starten heuer und in den kommenden Jahren eine Modernisierungsaktion mit dem Ziel, die Attraktivität des Winter- und Sommerangebotes an den internationalen Standard anzupassen. „Es sind Investitionen von vorerst 25 Millionen Euro geplant“, sagt Vorstand Christian Krisper. Kernstück ist der Neubau der Tröglbahn, die 1985 erbaute Viererbahn soll durch eine hochmoderne, komfortable Sechserbahn ersetzt werden.