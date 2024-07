Am Mittwoch, dem 17. Juli lud die BKS Bank Kunden und Geschäftspartner zu einer Vorpremiere des Theaterstücks „Funny Money“ von Ray Cooney in den Arkadenhof des Schlosses Porcia in Spittal ein. In der Komödie gerät Protagonist Heinrich Liebig durch einen Zufall in den Besitz eines prall gefüllten Geldkoffers. Doch der unerwartete Reichtum bringt nicht nur Freude, sondern vor allem jede Menge Chaos mit sich.

„Themen wie Gier und Unvernunft werden in dem Stück auf humorvolle Art und Weise auf die Bühne gebracht“, beschreibt Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank. Sie unterstützt das Ensemble Porcia schon seit vielen Jahren und versteht sich als Kunst- und Kulturpartner. Der Abend endete mit einem gemeinsamen Abendessen.