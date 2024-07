Der Rotary Club Oberdrautal-Weissensee hat Ende Juni den jährlichen Wechsel des Präsidentenamtes vollzogen. Hans-Peter Lindner übergab das Amt an Thomas Sattlegger, der als 18. Präsident des Clubs fungiert. Unter dem Motto „Vielfalt mit Perspektiven zulassen und leben“, plant Thomas Sattlegger, die Zusammenarbeit mit benachbarten Rotary Clubs zu intensivieren, die Freundschaft zu pflegen sowie Sozialprojekte zu fördern und die Soforthilfe auszubauen.

Auch in diesem Jahr setzt es sich der Rotary-Club Oberdrautal-Weißensee wieder zum Ziel, karitative Aktivitäten in der Region durchführen, wie etwa verschiedene Veranstaltungen, darunter das jährliche „Rotary on Ice“. Der Erlös fließt in den regionalen Hilfsfonds des Clubs, um lokale Projekte zu unterstützen.

Ziel ist, das Gemeinwohl zu fördern

Der Rotary-Club Oberdrautal-Weißensee engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 für soziale Projekte und karitative Tätigkeiten in der Region. Mit dem Ziel, das Gemeinwohl zu fördern, organisiert der Club regelmäßig Veranstaltungen.