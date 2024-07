Eine Premiere fand vergangenen Sonntag in Döbriach am Millstätter See statt: Zum ersten Mal wurde an einem Kärntner See das sogenannte „Silent Bootskonzert“ veranstaltet. Die Band Popwal trat auf einem Floß inmitten des Sees auf. Frontsängern Katharina Schuster, Miro Müller und Hannes Schuster am Schlagzeug, Dominik Thaler an der Bassgitarre und Marcus Wachernig an der E-Gitarre konnten das Publikum überzeugen, das in Elektro-, Motor- und Tretbooten rund um die Bühne schipperte. Das Besondere: Das gesamte Konzert wurde mit Funkkopfhörern genossen. Um dies möglich zu machen, sorgten die Silent-Konzertprofis Oliver Hangl und Lukas Froschauer für die perfekte Tonqualität.

Die Bühne „schwamm“ inmitten des Sees © KK/Tourismusverband Radenthein-Döbriach

Während die Zuhörer den Sonnenuntergang beobachteten und mit kühlen Getränken versorgt waren, lauschten sie Liedern wie „I mecht nur wissen, wo du bist“, „Mare“ und „Hannelore“. Wegen der großen Nachfrage ist eine Wiederholung im nächsten Jahr geplant. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Tourismusverband Radenthein-Döbriach und dem Team des Strandbades Sittlinger.