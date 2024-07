Um die 1000 Gäste zog es heuer zum einzigen Garnisonsball in Kärnten, der in der Türkkaserne in Spittal stattfand. Den ganzen Abend lang wurde Spenden gesammelt, ein Teil des Reinerlöses wurde von den Spittaler Gebirgssoldaten nun übergeben. Über 1000 Euro durfte sich der örtliche Förderkindergarten der Arbeitsvereinigung Sozialhilfe Kärnten (AVS freuen, der von Christina Seidl geleitet wird. Dort werden 35 Kinder mit und ohne Behinderung in zwei Fördergruppen sowie einer integrativen Fördergruppe betreut. Ziel der pädagogischen Arbeit ist die Entwicklungsbegleitung unter Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes sowie die Gestaltung individueller Lernumgebungen, die den Interessen, Fertigkeiten und Fähigkeiten des Kindes gerecht werden.

Unterstützung für Spezialtherapie

1000 Euro wurde auch an die Familie vom Leo übergeben. Der Fünfjährige wohnt mit seiner alleinerziehenden Mutter in Seeboden und besucht den Spittaler AVS-Kindergarten. Seit seiner Geburt ist der Bub schwer beeinträchtigt und benötigt regelmäßige Therapien. Diese sehr kostenintensiven Behandlungen erhält er in der Slowakei.

Mit einer Spende wurde auch der fünfjährige Leo unterstützt: Jürgen Mayer, Vizeleutnant in Ruhe Manfred Gratzer, der stellvertretend für Leo die Spende übernahm, und Siegfried Strieder © Erwin Weiler

Schnelle und unbürokratische Hilfe

Weiters darf sich noch die Spittaler Volkshilfe über eine Spende in Höhe von 1500 freuen, die von Ballobmann Jürgen Mayer an die Vorsitzende der Volkshilfe Spittal, Andrea Penker, übergeben wurde.

Die Volkshilfe hilft Menschen, die sich in einer finanziellen Notsituation befinden, schnell und unbürokratisch. Neben den laufenden Unterstützungen werden auch Schwerpunktaktionen für Familien organisiert, außerdem setzt man sich für die Abschaffung der Kinderarmut ein.