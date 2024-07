Die pro mente Lehrwerkstätte Krehta bietet Jugendlichen, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder einer psychischen Beeinträchtigung schwerer am Arbeitsmarkt zu vermitteln sind, die Chance, eine Tischlerlehre zu absolvieren. Nach Abschluss der Pflichtschulzeit, sprich der neunten Schulstufe, und bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können sie sich für eine der drei angebotenen Varianten entscheiden. Zur Auswahl stehen die reguläre Lehre mit drei Jahren, eine verlängerte Lehre mit vier Jahren oder eine Teilqualifikation mit drei Jahren.

Die Lehrwerkstätte von pro mente Kärnten bietet die berufsspezifische praktische Ausbildung unter anderem auch an ihrem Standort in Spittal an. Diese umfasst eine ausbildungsrelevante Lernförderung, ein Alltagstraining und psychosoziale Begleitung während der gesamten Lehrzeit. Das Ziel ist es, dass die Teilnehmer mit einem positiven Lehrabschluss in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden können.