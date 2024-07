Bei strahlendem Sonnenschein fand am 22. Juni der inzwischen dritte Herzlauf Kärnten in Baldramsdorf statt, an dem sich 567 Läuferinnen und Läufer beteiligten. Organisiert wurde die Sportveranstaltung vom Verein „Herz4Kids Baldramsdorf“ unter der Mitwirkung von Rene Pucher, Engelbert Hosner, Tina Roßmann, Karl Ganauser, Andreas Bichler, Günter und Werner Brunner sowie einem fleißigen Helferteam von insgesamt 35 Personen der Kinderpatenschaft Österreich. Mit den eingenommenen Spenden unterstützt „Herz4Kids Baldramsdorf“ herzkranke Kinder und ihre Familien.

Um 9.15 Uhr startete der Countdown der Kinder- und Jugendbewerbe. Im Anschluss bewiesen sich die Erwachsenen in Bewerben, im Rahmen dessen eine unterschiedliche Kilometer-Zahl zurückgelegt werden musste. Mit dabei waren auch viele Nordic-Walker. Begleitet wurden alle Strecken von Vorläufer Werner Schrittwieser. Musikalisch umrahmt wurde der Herzlauf Kärnten von Gerhard Musicman. Moderator Dominic Patak führte durch das Programm. Weiters erwarteten die Besucher eine Tombola mit rund 30 verschiedenen Preisen. Die kleinen Gäste wurden unterdessen mit einem Kinderanimations-Programm samt Hüpfburg und Kinderschminken unterhalten.

Es konnten zahlreiche Spenden gesammelt werden

Für den Herzlauf Kärnten konnten zahlreiche Spenden gesammelt werden: Unter anderem übergab Josef Rattenberger im Namen des Round Table 23 St. Veit und Round Table 10 Klagenfurt einen Spendenscheck in der Höhe von 2000 Euro, der zwei Kärntner Herzfamilien unterstützen soll. 7475 Euro wurden zudem im Rahmen eines separaten Laufes der Trinity Privatschule Spittal und Klagenfurt eingenommen. Der Betrag wurde von Direktorin Kornelia Schütt, gemeinsam mit Laura de Wilde und Vanessa Weichselbraun sowie Monika Wassertheurer im Rahmen des Herzlaufes an Rene Pucher und Tina Roßmann übergeben.

Auch die Tupperware Bezirkshandlung Grundner (1000 Euro) und „Michelles Sweet Dreams“ mit Konditormeisterin Michelle Strauss (500 Euro) untersützten mit ihren Spenden den guten Zweck. Markus Rainer der Kinderpatenschaft Österreich sendete den Veranstaltern einen Scheck in Höhe von 15.000 Euro. Auch die Laienspielgruppe Sachsenburg beteiligte sich mit einem Betrag von 1197 Euro.