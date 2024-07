In Zeiten von Krieg und Krisen, die das Weltbild erschüttern, braucht es Organisationen, die zwischen Menschen, Nationen und Kontinenten Brücken des Vertrauen bauen. Eine davon ist die IPA (International Police Association), zu deren Wahlspruch „Dienen in Freundschaft“ sich weltweit über 370.000 Exekutivangehörige bekennen. In der letzten Juni-Woche trafen sich an die 80 IPA-Angehörige aus acht Nationen zu der traditionellen Bergwoche am Nassfeld. Organisiert von der Verbindungsstelle Oberkärnten unter Ehrenpräsident Ewald Grollitsch und seinem Team, wurde im Dreiländereck Kärnten, Italien und Slowenien gewandert.

Gesellschaft und Kulinarik kamen im Hotel Gartnerkofel am Nassfeld ebenso nicht zu kurz. Für die besondere Kärntner Gastlichkeit wurde Hotelier Martin Waldner mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet, Hermagors Bürgermeister Leopold Astner ehrte das Ehepaar Ulrike und Siegfried Schmidt für ihre Urlaubstreue zum Nassfeld. IPA-Präsident Martin Hoffmann lobte die beispielhaften Aktivitäten der IPA-Oberkärnten. Diesmal wanderten auch Estländer, Ukrainer und Irländer mit, für kommendes Jahr haben sich laut Grollitsch Kollegen aus dem arabischen Raum und Japan angemeldet.