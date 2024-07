Bürger und Unternehmer, die sich in den vergangenen Jahren durch ihr besonderes Engagement auszeichnen konnten, wurden im Rahmen einer Ehrung der Marktgemeinde Seeboden ausgezeichnet. Vereinsfunktionäre, Unternehmer und Sportler wurden mit Ehrenurkunden oder einem Ehrenabzeichen in Gold, Silber und Bronze gewürdigt. Dieses soll verdienstvolle Tätigkeiten, sportliche Leistungen oder politisches Engagement besonders hervorheben. Langjährig bestehende Familienbetriebe wie der Fleischveredler „Heitzmann“, die Frühstückspension Riedl, die Pension Frankhofer, das Strandhotel Pichler sowie der Männergesangsverein (MGV) Seeboden erhielten das Recht zur Führung des Gemeindewappens in allen Zeichen, Fahnen und Schriften.