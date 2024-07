Für viele Hundebesitzer ist ein Urlaub ohne ihren Vierbeiner unvorstellbar. Doch nicht in jedem Hotel oder auf jedem Campingplatz sind Hunde willkommen. Damit Herrchen und Frauchen dennoch beruhigt wegfahren können, gibt es Hundepensionen, die sich in der Zwischenzeit um die Tiere kümmern. Eine solche führt beispielsweise Rudolf Druml in St. Stefan im Gailtal. Die Liebe zu Hunden wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Bereits auf dem elterlichen Bauernhof hatte er zum Familienhund eine enge Bindung. Auch in seinem beruflichen Leben spielten die Vierbeiner eine große Rolle: Knapp 15 Jahre war er Diensthundeführer beim Zoll und in der Sondereinsatztruppe „Rauschgift“ tätig.