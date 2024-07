Kärntens neues Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz ist am 1. September 2023 in Kraft getreten. Es bringt eine finanzielle Entlastung für die Eltern, kleinere Gruppen und ein höheres Gehalt für Pädagogen. Die Gruppengrößen in Kindergärten sollen bis 2028 schrittweise auf 20 Kinder reduziert werden. Bis dahin werden Gemeinden teilweise zusätzliche Räume schaffen und mehr Personal rekrutieren. Für Pädagoginnen und Pädagogen wird es eine Gehaltsanpassung von bis zu 40 Prozent mehr geben.