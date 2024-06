Es läuft bei der Biermanufaktur Loncium aus Kötschach-Mauthen: Bereits im Herbst konnten die Gründer Alois Planner und Klaus Feistritzer bei der Staatsmeisterschaft in Wien, der „ Austrian Beer Challenge“, auf ganzer Linie überzeugen. Damals konnten sie mit ihren Bieren nicht nur zwei Staats- und Vizestaatsmeistertitel gewinnen, sondern mit dem alkoholfreien Bier „Hazy Neipa“ auch den höchsten Titel „Best of Show“, also das beste Bier des Jahres, ergattern – und die Erfolgswelle der beiden Unternehmer hält weiter an. Am Samstag, dem 21. Juni, fanden diesmal in Linz erneut die Staatsmeisterschaften „Austria Beer Challenge“ statt, bei denen die Biermanufaktur vertreten war. Dabei konnten sie sich in der Kategorie „Alkoholfreie Biere“ mit dem Bier „Freepa“ den Staatsmeistertitel und mit dem „Hazy Neipa“ den Vize-Staatsmeistertitel sichern. Einen weiteren Staatsmeistertitel gab es noch in der Kategorie „Modern Style Ipas“ für das Bier „Juicy Neipa“.