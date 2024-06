Gleich am ersten Ferientag wird am Porciagymnasium in Spittal die vierte Jazz Ensemble Woche mit dem Jazzbassisten Peter Herbert und Jazzsängerin Agnes Heginger eingeläutet. Beide Musiker sind Dozenten an der Anton-Bruckner-Universität in Linz. Weitere jazzbegeisterte Musiker aus Deutschland und Österreich werden sich von 6. bis 13. Juli in der Schule einfinden, um ausgewählte, teils auch selbst komponierte und von Herbert für die Ensemble-Besetzung arrangierte Stücke zu spielen. Geprobt wird für das Abschlusskonzert am 13. Juli in der neuen Arena des Gymnasiums.