Solidarität und Engagement wurden am vergangenen Wochenende groß geschrieben: Von Freitag, dem 24. Mai, bis Sonntag, dem 26. Mai, fanden in Spittal die Jahreshauptversammlungen der Charity-Vereine „Ladies Circle“ und „Round Table Österreich“ statt. Rund 200 nationale und 40 internationale Gästen aus Island, Sri Lanka, Marokko, Indien, Südafrika, Schweden, Schweiz, Italien, Deutschland und Holland folgten der Einladung.

Den Auftakt machte am Freitagabend ein Gala-Essen im Schloss Porcia, lobende Worte gab es für die Veranstalter Benjamin Pucher vom „Round Table 20 Spittal“ und Iris Payer vom „Ladies Circle 5 Spittal“ für die Organisation und die Gastfreundschaft. Am darauffolgenden Samstag ging schließlich die Jahreshauptversammlung über die Bühne. Dabei wurde auch der neue Vorstand der österreichischen Charity-Organisationen gewählt. Der scheidende „Round Table Österreich“-Präsident, Hans-Georg Hochkofler, erzählte außerdem über die Erfolge des 90/10-Projektes, das es ermöglichte, lebensrettende Wasserfilteranlagen in Bangladesch zu errichten und den dortigen Familien Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Krönender Abschluss

Am Nachmittag wurde das 50-jährige Bestehen des „Round Table 20 Spittal“ unter der Leitung von Präsident Ludwig Gasser im Lokal „Juicy Lucy“ gefeiert. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Gasser selbst und Vizebürgermeister Willibald Koch, der auch mit Köstlichkeiten aus seiner Familien-Fleischerei - neben der Kärntner Milch, dem Restaurant Merak, dem Juicy Lucy und dem Hotel Post in Döbriach - für das leibliche Wohl sorgte.

Den krönenden Abschluss bildete am Sonntag ein Farewell-Brunch beim „Frau Jot“.