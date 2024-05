Theaterwagen, Frühstück am Berg, Sonnenaufgangsfahrten oder Almsingen. Mit Donnerstag, 30. Mai, nehmen die Bergbahnen Goldeck wieder ihren Betrieb auf, um Besucher bis einschließlich 27. Oktober auf den Sportberg zu bringen. Die Goldeckbahn wird an ausgewählten Tagen in Betrieb sein: vom 30. Mai bis 13. Juni von Freitag bis Sonntag, vom 21. Juni bis 8. September von Montag bis Sonntag und vom 13. September bis 27. Oktober von Freitag bis Sonntag. Die Bahn bringt Wanderer und Gäste in 15 Minuten auf den Berg, mit Betriebszeiten von 09.15 bis 16.15 Uhr. „Wanderer und Gäste haben die einzigartige Möglichkeit, kurz aus dem Alltag zu entfliehen und das Wandergebiet Goldeck zu erkunden“, heißt es seitens der Bergbahnen Goldeck. Die moderne Umlaufbahn bringt Besucher gemütlich ins Ausflugs- und Wandergebiet Goldeck, wo Aktivitäten wie Wandern, Nordic Walking, Trail Running, Biken und Sommer-Tubing angeboten werden.