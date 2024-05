Einen künstlerischen Abstecher ins Gailtal, konkret in das GailtalMuseum Möderndorf, machte Donnerstagabend Kurier-Karikaturist Michael Pammersberger. Erfreulich viele Interessierte waren zur Eröffnung seiner Karikatur-Ausstellung gekommen. Doch passt so eine hochkarätige, politisch stets brisante Schau in das Konzept eines so geschichtsträchtigen Museums? Laut Museumsobmann Bezirkshauptmann Heinz Pansi sehr wohl: „Sie zeigt auf satirische Art und Weise die Entwicklung unserer Gesellschaft.“ Und genau das bringt der Oberösterreicher auch in bestechender Deutlichkeit zu Papier. Mittlerweile ist er zu einem Wahl-Gailtaler geworden, Ehefrau und ORF-Größe Gabi Waldner ist Gailtalerin, oft ist er bei Schwager und Stadtrat Karl Tillian am Lieschnig-Hof zu Gast, von der Seehütte der befreundeten Zahnmediziner-Familie Mikschofsky wirft er die Angel in den Presseggersee. „Um den üppigen Fischbestand in Grenzen zu halten.“