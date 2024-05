Zahlreiche Messebesucher folgten der Einladung des Vereins ZHIG „Zukunft Handwerk und Industrie Gailtal“ und kamen am Samstag zur Servus-Gewerbemesse nach Hermagor. Über 30 Aussteller aus den Bereichen Landmaschinentechnik, Handwerk, Zimmerei, Malerei, Metallverarbeitung, Installationstechnik, Energie, Mode, Design und Gesundheit präsentierten sich und ihr breites Angebot am Wulfeniaplatz, in den Rathaussälen und in der Innenstadt. „Uns geht es um den persönlichen Kontakt mit den Interessenten und Kunden“, sagt ZHIG-Obmann und Messeinitiator Rainer Holz. „Solche Begegnungsmöglichkeiten kann das Internet nicht bieten, genau das wollen wir aber mit dieser Messe bewirken“, so Holz.