Der Weißensee und Hermagor stehen Ende Mai ganz im Zeichen der Barkultur: Und zwar finden von Mittwoch, dem 29. Mai, bis Samstag, dem 1. Juni, wieder die Cocktailtage statt. Eröffnet werden diese am Mittwoch (29. Mai) am Hauptplatz in Hermagor. Während die Hamburger DJane „La Vio“ für die passenden Beats sorgt, mixen erfahrene Bartender ausgefallene und coole Drinks an den unterschiedlichsten Themenbars. Begleitet wird der Tag mit Street Food aus der Drei-Haubenküche von Bärenwirtchef Manuel Ressi sowie regionalen Gastköchen. Der Eintritt ist frei.

Cocktails und Finger Food stehen tags darauf im Mittelpunkt. Am Donnerstag, dem 30. Mai, finden die Cocktailtage auf einem neuen elektrisch betriebenen Holzfloß auf dem Wasser statt. An der floßeigenen Cocktailbar mixen die Bartender ihre Drings. Abgelegt wird zweimal, einmal um 17 Uhr und um 19.30 Uhr. Die Plätze sind limitiert, Tickets gibt es unter www.cocktailtage.at.

Veranstalter Thomas Domenig holt vom 29. Mai bis 1. Juni wieder die besten Bartender nach Oberkärnten © christianbockphotography

Das große Finale

Der Freitag steht unter dem Motto „Cocktail- & Food-Pairings“ und geht in den drei Partnerhotels Arlbergerhof Vital, Hotel Neusacherhof, Naturparkhotel „Das Leonhard“ am Weißensee über die Bühne. An diesem Abend treffen einzigartige Menüs auf kreative Cocktailkreationen. Auch hier ist das Platzangebot beschränkt. Zimmer oder Tische können im jeweiligen Partnerhotel reserviert werden.

Am Samstag, dem 1. Juni, findet das „Grande Finale“ der Cocktailtage ab 18 Uhr am Vorplatz des Jack Rabbit an der Weissensee Brücke statt. An mehreren Bars unter freiem Himmel „shaken“ internationale Bartender bis spät in die Nacht ihre Drinks, begleitet werden sie dabei wieder von DJane „La Vio“. Der Eintritt ist frei.