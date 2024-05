Vor genau zehn Jahren öffneten sich erstmals die Türen des Adeg-Marktes Haller in Seeboden am Millstätter See. Gemeinsam mit seinem Team versorgt der selbstständige Adeg-Kaufmann Gerald Haller seitdem die Marktgemeinde mit Produkten des täglichen Bedarfs. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens veranstaltete Haller ein großes Schmankerlfest für Kunden, Partner und Freunde. „Als Nahversorger ist man auch soziale Drehscheibe im Ort. Viele Leute treffen sich im Geschäft, unterhalten sich und tauschen Neuigkeiten aus“, schildert Haller.

Das Team des Seebodener Nahversorgers © KK/Adeg

Die Zusammenarbeit mit ansässigen Betrieben ist Haller besonders wichtig. Damit unterstützt er nicht nur die regionalen Produzenten, sondern sorgt auch für ein vielfältiges Angebot mit heimischen Erzeugnissen in seinem Markt. „Die Qualität der regionalen und lokalen Produkte ist unvergleichbar. Das wissen auch unsere Kundinnen und Kunden zu schätzen und greifen gerne zu Waren aus der Heimat“, sagt der Kaufmann. Beim Schmankerlfest am 3. Mai verköstigte Haller gemeinsam mit Thomas Rainer vom Café Bistro und mit Anna-Maria und Alfred Kohlmaier von Petri´s Fischgenuss seine Gäste.