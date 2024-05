In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangte ein bisher unbekannter Täter in der Ortschaft Unterhaus (Gemeinde Seeboden) auf eine Pferdekoppel und schlich sich in die dazugehörigen Stallboxen. Dort war ein 28 Jahre altes Warmblut der Rasse Oldenburger eingestellt. Beim Füttern fiel der Pächterin am nächsten Morgen auf, dass das Pferd eine tiefe Schnittwunde am rechten Oberschenkel aufwies. Sie verständigte die Besitzer sowie den Tierarzt, der die Wunde in mehreren Schichten nähen musste.

Hinweise auf den Täter an die PI Seeboden unter 059133 2235.