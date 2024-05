Thomas Eggeler ist davon überzeugt, dass es bisher in ganz Österreich kein vergleichbares Schulprojekt gegeben hat. Er ist der Musikkoordinator der Musikmittelschule in Gmünd und erarbeitet mit Schülern und Kollegen seit fast einem Jahr das Musical „Das Gmündner Brezel Rätsel“. Kurz zum Inhalt: In unberührter Landschaft, umgeben von majestätischen Bergen und grünen Tälern liegt ​das mittelalterliche Städtchen Gmünd. Ein magischer ​Ort, an dem in früheren Tagen viele Tiere gemeinsam in Frieden lebten, wäre da nicht diese magische Brezel gewesen, und was haben überhaupt Löwen und Mäuse damit zu tun? Das alles kann man am 23., 24. und 25 Mai, jeweils um 19 Uhr, im Turnsaal der Musikmittelschule Gmünd erleben. Eines sei verraten, der Brezelschweif der Lodronlöwen im Park neben der Schule, lieferte den Stoff für die Geschichte.

Armin Assinger ist Sprecher des Musicals

„Seit Juni 2023 arbeiten wir an der Entwicklung eines eigenen Musicals, es ist alles selbst geschrieben und komponiert, mit dem Vorsatz, unseren Kinder die Möglichkeit zu bieten, dieses Musical auf professionellstem Wege auf die Bühne zu bringen“, schildert Eggeler. Und hier kommt der aus dem Gailtal stammende Millionen-Show-Moderator Armin Assinger ins Spiel. „Er war bereits an unserer Schule und wird als Sprecher im Musical fungieren. Die Audios wurden bereits aufgenommen und werden dann eingespielt, auch in einem Video wird Armin Assinger vorkommen. Wir hoffen, dass er bei einer der Aufführungen anwesend sein wird“, sagt Eggeler.

Dramaturgie, Maske und Musik

Drei professionelle Künstler wurden eingeladen, mit den Schülern zu arbeiten. Zum einen die Oberkärntnerin Sigrid Pliessnig als Dramaturgin. Sie arbeitet seit Monaten mit dem Lehrerteam und den Schülern vorrangig an Drehbuch, Schauspiel und Ausdruck. Auch die aus Villach stammende Bodypainterin Natascha Zenig wurde an Bord geholt. Sie wird die Kinder schminken und gleichzeitig einen Schmink-Workshop für Eltern abhalten, die dann in der Maske helfen werden. Der dritte im Bunde ist der aus Gmünd stammende Filmmusik-Komponist Armin Brugger. Er hat die Ouvertüre für das Musical geschrieben und vertonte drei Kurzfilme.

Das Schulorchester wird das Musical umrahmen © KK/MMS Gmünd

Die Rätsel Brezel für den guten Zweck

Das Brezel Rätsel, vielmehr das Rätsel Brezel, wird es auch zum Essen geben. Die beiden Bäckereien in Gmünd, Jury und Pietschnigg, haben das Gebäck bereits im Angebot. Ein Teil des Verkaufserlöses fließt in die Musicalproduktion. Tickets wird es nur online geben, man kann mit der Reservierung gleichzeitig Getränke und Brezeln vorbestellen. „Wir erhoffen uns mit drei Schulvorstellungen und drei Abendvorstellungen rund 1500 Besucher“, sagt MMS-Direktor Michael Persterer. Die Bestellung der Tickets kann hier erfolgen.