Die alljährliche Atemschutzübung der Feuerwehren der Gemeinde Lesachtal fand am 13. April im Kloster in Maria Luggau statt. Acht Atemschutztrupps übten in dem historischen Gebäude, auch Osttiroler Feuerwehren nahmen an dem Training teil. Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Sillian unterstützte die Übung mit einer Drehleiter, die FF Kötschach-Mauthen stellte eine mobile Atemluftflaschen-Füllstation zur Verfügung. Im Einsatz standen folgende Feuerwehren: FF Maria Luggau, FF St. Lorenzen im Lesachtal, FF Liesing, FF Birnbaum, FF Kötschach, FF Untertilliach, FF Obertilliach, FF Kartitsch und FF Sillian.

Die Übungsziele waren die systematische Durchsuchung des Klosters, das Retten von Personen und das gemeinsame Arbeiten mit einer Drehleiter. „Alle 18 Personen konnten aus dem stark verrauchten ersten und zweiten Obergeschoß gerettet werden“, sagt Übungseinsatzleiter und Oberlöschmeister Johannes Oberluggauer bei der Nachbesprechung vor dem Rüsthaus der FF Maria Luggau.