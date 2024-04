Am Samstag, dem 6. April lädt die Radlobby der Region Spittal wieder zu einer „Critical Mass“, einer gemeinsamen gemütlichen Radfahrt durch die Lieserschlucht unter dem Motto „Platz für alle“. „Nachdem ein möglicher Radweg frühestens 2027 fertiggestellt sein wird, braucht es jetzt eine Lösung, um einigermaßen sicher und entspannt die wenigen Kilometer zum See und zurück radeln zu können“, sagt Gregoria Hötzer, Sprecherin der Radlobby. „Die momentanen Bedingungen sind eine Zumutung für Einheimische und Rad-TouristInnen. Deshalb fordern wir Tempo 50 in der Lieserschlucht, solange es keinen Radweg gibt.“ Alle, die dieses Anliegen teilen, sind eingeladen, mitzuradeln. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Spittaler Stadtpark beim Springbrunnen.