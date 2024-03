Die Temperaturen steigen, Frühling liegt in der Luft: Zeit, das geliebte Fahrrad aus dem Keller zu holen. Doch vor der ersten Ausfahrt sollte der Drahtesel einem Sicherheitscheck unterzogen werden. Das kann beispielsweise kostenlos beim großen Spittaler Fahrradflohmarkt erledigt werden. Dieser findet am Samstag, dem 6. April, von 9 bis 16 Uhr, auf dem Rathausplatz in Spittal statt. Die Organisation übernimmt die Firma Trek Bicycle Spittal in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, vor Ort einen Gratis-Verkaufstand zu errichten, um gebrauchte Fahrräder oder Zubehör zu verkaufen. Für die ersten 15 Anmeldungen, haben die Veranstalter eine Überraschung.

Kids-Parkour und Gewinnspiel

Für die jüngsten Besucher wird ein Kids-Parkour aufgebaut. Außerdem findet beim Stand des Trek-Teams ein Gewinnspiel statt, bei dem man ein Wahoo-Kinderfahrrad gewinnen kann. Der Trek-Store auf dem Anna-Zmölnig-Platz 1 wird am Veranstaltungstag bis 16 Uhr geöffnet sein. Für Getränke und Verpflegung stehen die örtlichen Gastronomiebetriebe zur Verfügung. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf den 13. April verschoben.