Es ist eine Hymne, die in die Ohren geht und bei den Spittaler Fußballfans für Gänsehaut sorgen wird: So preist der SV Sportastic Spittal präsentiert seine neue Vereinshymne „100 Jahre – 1 Liebe“ an. Gesungen wird das Lied von der bekannten Spittaler Sängerin Sandra Pucher, ihr Mann Christian ist für Text und Melodie verantwortlich. Am Sonntag wird Pucher die neue Vereinshymne vor dem Saisonauftakt gegen ATUS Ferlach (15 Uhr, Goldeckstadion Spittal) erstmals live performen. „Fußball ist ein Sport der großen Emotionen, genau diese Gefühle wollen wir mit der neuen Vereinshymne transportieren“, sagen Sandra und Christian Pucher, selbst Eltern von zwei Kindern, die im Spittaler Nachwuchs aktiv sind.



„Ein SVS-Hit, der alle begeistert und perfekt erzählt, um was es im Fußball geht – nämlich um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt, egal ob im Sieg oder in der Niederlage“, sagt SV Sportastic Spittal Obmann Michael Pöcheim-Pech. Ab sofort wird „100 Jahre – 1 Liebe“ vor jedem Spiel aus den Lautsprechern des Goldeckstadions ertönen und natürlich auch in der Kabine zum neuen Hit werden.

CD-Verkauf geplant

Mehr als ein Jahr haben Sandra und Christian Pucher, beide selbst große SVS-Fans und bei jedem Spiel dabei, am Lied gearbeitet.

„100 Jahre – 1 Liebe“ kann zukünftig auch gestreamt werden, zudem ist ein CD-Verkauf geplant. Der Song dauert 4:05 Minuten. Für Arrangement, Produktion, Mix und Master zeichnet das Video- und Tonstudio Andreas Gruber verantwortlich.