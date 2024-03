Der Bereich rund um den Kalvarienberg in Gmünd ist derzeit „forstliches Sperrgebiet“. Laut Josef Mößler, ÖVP-Gemeinderat und Landwirtschaftsreferent, muss aus mehreren Gründen großräumig geschlägert werden. Zwischen 19. März und 16. April, wochentags von 8 bis 17 Uhr, wird es daher auf der Maltatal Landesstraße zwischen dem Roten Kreuz und dem Altenpflegeheim zu kurzfristigen Anhaltungen des Verkehrs kommen. „Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es absolut notwendig, während der Baumfällungen die Straße zu sperren. Abgesehen von Baumstämmen könnten auch Steine auf die Landesstraße rutschen. Sperren werden mehrmals am Tag für maximal zehn Minuten stattfinden“, erklärt Mößler.

Josef Mößler ist ÖVP-Gemeinderat und Landwirtschaftsreferent in Gmünd © KK/Privat

Die Arbeiten werden von der „Steindl Holz GmbH“ aus Gmünd durchgeführt und finden zwischen der Alten Burg und der Kalvarienberg-Kirche statt. „Vom Wind umgeworfene Bäume werden entfernen, in gewissen Abschnitten gibt es vom Borkenkäfer befallenes Holz und zum Teil stehen bis zu 200 Jahre alte Fichten im Wald, die aufgrund des hohen Alters innen hohl sein dürften und einem Sturmereignis nicht mehr standhalten würden“, schildert Mößler, der mit bis zu 600 Festmetern Holz rechnet, das großteils zur Energiegewinnung genutzt werden wird.

Der Kahlschlag rund um den Kalvarienberg wird als Mischwald wieder aufgeforstet © Martina Pirker

Die von der Bezirkshauptmannschaft per Bescheid verordnete Verkehrsanhaltung wird von Mitarbeitern einer dafür zertifizierten Firma, die mit den Forstarbeitern per Funk in Verbindung stehen, abgewickelt. Mößler appelliert an die Bürger, das forstliche Sperrgebiet nicht zu betreten. Was er bemängelt, ist, dass im Bereich des Umspannwerkes am Treffenboden, dort lagert das Forstunternehmen Maschinen, Sprit und Motorsägen, ein oder mehrere Diebe ihr Unwesen treiben. „Abgesehen davon, dass Material gestohlen wurde, wurden auch die Seilbahn-Verankerungen gelöst. Würde das nicht täglich genau kontrolliert werden, hätte es schon zu einem schweren Unfall kommen können.“ Die Vorkommnisse wurden bereits bei der Polizei angezeigt.