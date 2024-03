Montagfrüh gegen 4:30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Mölltal Straße auf Höhe Napplach. Ein 49-jähriger ungarischer Staatsbürger lenkte seinen Kastenwagen von Obervellach kommend in Richtung Spittal, als plötzlich ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal mit seinem Klein-Lkw von der dort befindlichen Gemeindestraße auf die Mölltal Straße nach rechts in Richtung Spittal abbog. Dabei verletzte er den Vorrang. Um einen Zusammenstoß zu verhindert, musste der ungarische Staatsbürger in Richtung Gegenfahrbahn ausweichen. In weiterer Folge verlor der Ungar die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der stark beschädigte Kastenwagen kam schlussendlich in einem Feld zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der Ungar leicht verletzt und in das Krankenhaus Spittal eingeliefert. Die Fahrzeugteile sowie das ausgetretene Öl wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Penk, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz war, entfernt und gebunden. Der Kastenwagen wurde total beschädigt.