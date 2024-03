Die Probephase für die neuen und anfangs teils umstrittenen Kreisverkehre am Burgplatz und am Egarterplatz sei erfolgreich abgeschlossen: Das vermeldete die Stadtgemeinde Spittal am Donnerstag in einer Aussendung. Der Verkehrsfluss habe sich deutlich verbessert und die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien mehr als positiv, heißt es darin weiter. Im Zuge dessen konnten diese Woche auch die restlichen Ampelmasten, die nun nicht mehr benötigt werden, abgebaut werden. „Für mich ist der Abbau der restlichen störenden Ampelmasten, welche das Stadtbild im Zentrum, nicht gerade verschönern, ein besonderes Anliegen. Daher habe ich mit dem zuständigen Vertreter vereinbart, dass die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes diese unverzüglich abbauen können“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer.